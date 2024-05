Bersaglieri -Mattarella | modello fedeltà

Ascoli È arriva to il giorno più importante della 71° edizione del raduno nazionale dei bersaglieri . Quello della grande e colorata sfilata con varie centinaia di fanti piumati che... Continua a leggere>>

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 3 maggio, viene Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri , nel centenario , relativo al valore della tariffa A pari a 2,90€. Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari. ... Continua a leggere>>

Con la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza Roma hanno preso il via stamani ad Ascoli Piceno le celebrazioni del 71/o raduno nazionale dell'associazione Bersaglieri che si svolge da oggi fino a domenica 5 maggio in occasione del centenario del ... Continua a leggere>>