Benevento - Antenna Casa di Jona - l’Ass Cappa | Rischi inesisten -i, lo certificano i dati dell’Arpac

(Di domenica 5 maggio 2024) La nota stampa in merito allatelefonica installata sulladis: “Non c’è nessun pericolo “, 4 maggio 2024 – “L’telefonica sulladis è innocua. Nessun pericolo per la salute. Prima di autorizzare quest’impianto, abbiamo chiesto i controlli all’Arpac. La realizzazione delle misurazioni del campo elettrico hanno dato risultati del tutto rassicuranti. Ad esempio sul terrazzo del primo piano il valore misurato è di 0,70 V/m, più di sei volte inferiore al limite di legge. Riscontri simili da tutte le altre misurazioni in altre aree dell’immobile. Non c’è nessun pericolo e ventilareti e un vano arrovellarsi sulla questione”, lo scrive in una notaessore ...

