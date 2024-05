Bellaria-Igea Marina - dragaggio al porto canale | il video

(Di domenica 5 maggio 2024) Rimini, 5 maggio 2024 – Operazione dialdi. Davanti a una piccola folla di turisti che scattano selfie e guardano sorpresi, l'Ammiraglia della flotta della società la Dragaggi di Mestre, la Giuseppe Cucco, sta scavando i fanghi per rendere più fruibile l'accesso aldi. L'intervento di rimozione dei fanghi si concluderà entro la prossima settimana.

