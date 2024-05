Avversari sì - nemici mai - Dario Nardella sposa l’appello di Rondine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 – Una politica senza, l’idea piace anche a. “Aderisco convintamente allanciato dasì, mamai’ –annuncia il sindaco di Firenze e candidato del Pd alle elezioni europee – per una formazione continua dei leader e degli iscritti ai partiti sul dialogo, la pace e la riduzione dei conflitti”. Quella diè una delle prime adesioni alla lettera aperta cheha indirizzato ai segretari dei partiti per chiedere “una politica senza”, in vista delle elezioni Europee. L’associazioneCittadella della Pace, nata in un borgo sul tratto aretino dell’Arno, è impegnata per la riduzione delle guerre nel mondo. ...