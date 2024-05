Auschwitz mi dà la sensazione di una macchina per turisti - non per chi vuol capire davvero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Questa storia inizia in treno e dalla fine. Sono a Cracovia diretta all’aeroporto per tornare in Italia. Seduto, di fronte a me, un giovane ragazzo guarda fuori dal finestrino e tiene stretto il suo zaino. Sul binario un amico, un fratello, un amante, il fidanzato: stanno silenti e continuano a guardarsi. Il ragazzo si appoggia la mano sul petto, sul cuore e il treno parte. Vedo che i suoi occhi iniziano a riempirsi di lacrime. Guarda fuori e piange. Mi sento di offrirgli un kleenex, gli sorrido. Un movimento breve, silenzioso, lento. Un frammento di aiuto e conforto che si concentra nell’accarezzargli la mano. Treno e occhi. Occhi e dolore. E’ quello che colse il giovane fotografo Wilhelm Brasse (?ywiec, 3 dicembre 1917 – 2012) nei ritratti esposti nel primo edificio che si incontra ad. Occhi impauriti come quelli di Czeslawa, occhi fieri come quelli di ...