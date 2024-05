ATP Roma - caos ritiri | cosa è cambiato per le wild-card agli italiani tra tabellone principale e qualificazioni

Il Tabellone con i risultati aggiornati delle qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia 2024 . Brandon Nakashima è il numero uno del seeding, seguito da Federico Coria, Taro Daniel e Corentin Moutet. Tanti nomi interessanti, da veterani come Schwartzman e Gasquet a giovani in rampa di ... Continua a leggere>>

Un annuncio che si attendeva. Il ceco Jiri Lehecka non sarà al via degli Internazionali d'Italia 2024 di tennis. Il ceco, ritira tosi nel corso della semifinale del Masters1000 di Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime, non è riuscito a recuperare dal problema fisico sofferto nel corso ...

Il Tabellone principale femminile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d'Italia 2024, evento in programma sulla terra rossa di Roma. Dalila Spiteri guida il seeding, seguita da Aurora Zantedeschi e Diletta Cherubini. Al via anche giocatrici di grande esperienza come Federica Di ...