Atletica - Mondiali staffette | cambiano i team azzurri per le finali

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo le tre promozioni alledi ieri, equivalenti ad altrettanti pass per i Giochi Olimpici di Parigi, ai World Relays di Nassau mancano solo i round. La 4×100 uomini e le due4×400 di genere, già con il ticket olimpico in tasca, affronteranno ledella manifestazione, mentre per la 4×400 mista e la 4×100 donne, ieri eliminate, sarà la volta del ripescaggio a cinque cerchi. Ci sono altri sei posti-squadra sull’aereo per Parigi, in ciascuna delle due prove che vedranno impegnati i quartetti italiani. Proprio al fine di puntare al massimo risultato in termini di qualificazione, lo staff tecnico azzurro ha apportato alcuni cambi nelle formazioni in gara. Il dt azzurro Antonio La Torre ha deciso di inserire l’esordiente De Masi come ultima frazionista della 4×100 donne (ieri aveva corso Alessia ...