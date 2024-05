Atletica - Lorenzo Patta ha corso una frazione da oro olimpico! Il migliore del mondo alle World Relay - come Desalu a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)è stato travolgente nella terzadella 4×100s, i Mondiali di staffette indi svolgimento a Nassau (Bahamas). Il sardo ha infatti strabiliato in batteria, pennellando una curva magistrale e completando la propria fatica nell’eccezionale tempo di 9.19. L’azzurro è stato davvero magistrale, da quando ha ricevuto il testimone da un tonico Marcell Jacobs fino a quando lo ha ceduto a Filippo Tortu. L’Italia ha concluso al secondo posto in batteria con il tempo di 38.14,spdegli scatenati USA di Noah Lyles (37.49), e si è qualificataOlimpiadi di Parigi 2024.è stato il più veloce della serata in terza ...