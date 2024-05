ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2024 | AMICI 25,4% - I MIGLIORI ANNI 18% TRAINATO DA AFFARI TUOI 28,9 - IL COMPAGNO DON CAMILLO 5,7%

ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2024 • Domenica • Pres. 1Mattina in Famiglia – 365 17.59 Tg1 – 1120 23.11 1Mattina in Famiglia – 648 18.86 + 1373 25.01 Check Up – 1204 21.98 A Sua Immagine – 1247 21.29 Santa Messa – 1503 24.06 Regina Coeli – 1920 ...