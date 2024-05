Arrivano i dinosauri più grandi d’Italia - ma non è il Dino park

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella provincia di Avellino, nello straordinario viaggio nella preistoria, ma non è il, il parco giochi a tema che l’ex sindaco Gianluca Festa nel 2021 aveva annunciato come la grande novità per piccoli epoi rimasta irrealizzata, almeno fino al momento. Si tratta, invece, del “Jurassic Expo in Tour”, la prima mostra itinerante diin Italia, giganti della preistoria a dimensione naturale, dai fossili al Tyrannosaurus-Rex rivolta a qualsiasi target di pubblico, che sarà allestita dall’11 al 19 maggio a Monteforte Irpino, all’interno del Centro commerciale Montedoro. La programmazione e gli orari: apertura mostra giorni feriali dalle ore 16.00 alle 20.00; lunedì, martedì e ...