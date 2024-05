Arezzo - discussione degenera | esplode una rissa in piazza Ferito un commerciante

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 –stanotte intorno alle 2 indella Badia addella movida. Untra giovani nordafricani èta. Il titolare è intervenuto anche per tutelare i clienti del locale ma è statoal volto e all'addome in modo lieve, non è stato ricoverato in ospedale. Uno dei giovani è stato fermato e portato in questura: aveva un piccolo coltellino ed è stato denunciato. Nella zona crescono le proteste dei residenti per gli episodi di aggressioni e liti che si ripetono nel fine settimana. Sempre stanotte, intorno a mezzanotte, un clochard che dormiva sopra la grata di un supermercato nella zona di Campo di Marte, a ridosso del centro, è stato picchiato. Non ha ferite gravi, è stato medicato al ...

