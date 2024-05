Antonio Socci | così la sinistra è riuscita a fare dietrofront su tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ovidio ci fa un baffo. Il tempo delle metamorfosi - veloci e continue - è il nostro. Specialmente nel mondo che si definisce progressista (qualunque cosa voglia dire). Ormai tutti possono diventare, in una transizione senza fine e senza approdi solidi. Il testacoda identitario più surreale, quasi tragicomico, lo ha segnalato nei giorni scorsi Leonardo Panetta, giornalista di Mediaset, che ha illustrato, con un tweet e un video, un fenomeno stupefacente: «Alla Università della California, occupata dai manifestanti pro-Palestina, studenti progressisti fino all'altro ieri atei-gender fluid evia si uniscono alla preghiera dei compagni di religione islamica. Nemmeno Houellebecq in Sottomissione aveva immaginato una scena». Chissà se questi manifestanti si trasferiranno in una università islamica, magari in Iran per urlare ...