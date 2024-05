Antonello Costa in Il principe del varietà

Nel passato sentimentale di Simona Izzo figurano ex fidanzati e mariti celebri nel mondo della musica e dello spettacolo nazionale. Simona Izzo, tra gli ex Antonello Venditti Oggi la regista ed il marito Ricky Tognazzi saranno ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove ... Continua a leggere>>