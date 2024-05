Angelina Mango è pronta a rappresentare l' Italia | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024)ha sfilato sul Turquoise Carpet, ormai diventato un appuntamento tradizionale per l'Eurovision Song Contest, in quanto segna l'inizio ufficiale della settimana eurovisiva. L'evento, a cui parteciperanno 37 Paesi, si svolgerà a Malmö, in Svezia, martedì 7 maggio (prima semifinale), giovedì 9 maggio (seconda semifinale) e sabato 11 maggio (gran finale). L'sarà rappresentata dacon il brano “La noia“, con cui l'artista Luca ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. A vestire la rappresentante dell', come era avvenuto sul palco del Festival, è la casa di moda Etro, marchio del lusso made in Italy, mentre lo stylist della cantante è quel genio creativo di Nick Cerioni. (Carmen Guadalaxara)