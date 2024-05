Andrea Saccone - ex campione de L’Eredità | “Lasciai la t - non volli sfruttare la morte di Frizzi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 5 maggio 2024)fude L'Eredità per 14 puntate nel 2018, nell'ultima edizione condotta da Fabrizio Frizzi. La sua avventura si concluse con un abbraccio al conduttore, che morì 10 giorni dopo: "Mi fermavano per strada per parlare di lui. Farlo di continuo mi ha dato la sensazione diun morto". Oggi ha 25 anni ed è laureato in matematica.