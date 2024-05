Ameba mangia cervello - l’allarme degli esperti | Pericolosa per i bambin - attenti ai lavaggi nasali

(Di domenica 5 maggio 2024) Un’in grado di “re il”, estremamenteper la salute. Dopo le ricerche condotte dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) americani, la conferma è arrivata anche da uno studio italiano: questo organismo, che porta a casi di mortalità particolarmente elevata, può infettare l’essere umano attraverso i. Un dettaglio, questo, che mette particolarmente a rischio ii più piccoli. A spiegarlo è stata la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP), che ha raccomandato l’uso esclusivo di acqua sicura, bollita o trattata per idii e adulti. Nel dettaglio, la conferma della pericolosità dei ...

