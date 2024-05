Al Politeama di scena il Lucilla show

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Ancora posti disponibili per, lo spettacolo per famiglie in programma questo pomeriggio alle 17.30 al(nella foto) è una piccola star del web, in particolare di Youtube, canale in cui le sue canzoni ed i suoi video, che si contraddistinguono per l’interattività ed il coinvolgimento, ha raggiunto in pochi anni oltre 600mila iscritti e oltre 100 milioni di visualizzazioni. Riunendo le sue passioni quali il canto, la danza e l’amore per i più piccoli,è riuscita a creare col supporto della fantasia dei bambini uno dei personaggi ad oggi più seguiti dal pubblico infantile. Il suodivertente ed allegro, è basato su musiche e piccole coreografie da ballare spesso anche insieme ai bambini (e ai genitori): uno spettacolo ricreativo e al contempo ...