Adele | 21 - l’album dei record che ha restituito dignità al mal d’amore

(Di domenica 5 maggio 2024) Sono passati tredici anni dalla sua uscita, eppure 21 non accenna ad invecchiare. Pubblicato il 19 gennaio 2011 dalla XLings, è il secondo album in studio della cantautrice britannica, ed è stato, sin da subito, un enorme successo in termini di vendite e di gradimento. Nel febbraio 2011, la Columbias lo ha proposto anche negli USA, dove ha debuttato al primo posto della Billboard 200. Incredibilmente, è ancora presente all’interno della classifica, con oltre cinquecento settimane di permanenza. L’argomento trattato è in apparenza basico, quasi scontato. Si parla, o meglio, di un amore terminato. Nonostante ciò, complice il talento autoriale e vocale della cantante, 21 ha stregato il mondo intero e in particolare il Regno Unito, dove è diventato il disco più venduto del XXI secolo, ...