Acido muriatico e forbiciate - 43enne ucciso da un’amica che confessa e viene arrestata a Udine

(Di domenica 5 maggio 2024) Una donna di 42 anni haun uomo di 43 nella casa di lui, colpendolo prima con diversee poi gettandogli, sul viso, dell’. È accaduto a Bicinicco, in provincia di. Tutto è partito da una violenta lite, poco dopo le 21 di ieri, sabato 4 maggio. La 42enne, Silvia Comello, di Reana del Rojale, era andata a trovare ilStefano Iurigh, nella sua casa di via Roma a Bicinicco. Il rapporto tra i due non è di marito e moglie ma, secondo quanto riportato dal quotidiano locale FriuliOggi, i due sono “amici” anche se non è da escludersi che si possa trattare di una relazione sentimentale. Il corpo di Stefano è stato trovato dai soccorritori in una stanza della casa. Dopo il delitto, la Comello ha chiamato i soccorsi e i carabinieri a cui ha ...