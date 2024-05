Accadde oggi - 5 maggio | Roberto Vieri ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 5edricorrenze Quando nel 1970 Fabio Capello, Luciano Spinosi e Fausto Landini lasciarono la Roma per la Juventus, anche lui venne inserito nell’operazione, diretto nella Capitale assieme a Luis Del Sol e Gianfranco Zigoni. Rimase due stagioni nell’Urbe. Centoquarantadue presenze in Serie A: in Bologna-Napoli del 51974(papà di Christian) metteva a segno l’ultima rete nel massimo campionato e con la maglia del Bologna. Avversario dei rossoblù era il Napoli e in quella partita Cané scriveva l’explicit realizzativo. Nella sfida incrociata Torino-Roma, i granata batterono la Lazio prima della classe. Fu una sconfitta indolore perché all’Olimpico i giallorossi mandarono al tappeto la Juventus. Una domenica che nella storia ...