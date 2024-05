A Salerno si festeggia il compleanno di Ben - il Vigile del Fuoco a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggimo il 5ºdi Ben ildeldel Nucleo Cinofili in servizio al Comando di. Brevettato il 9 luglio 2021, dopo un corso durato 10 mesi, nel mezzo del quale il suo conduttore Giuseppe ha dovuto superare personalmente dei quiz, insieme hanno superato prove di obbedienza e palestra (ostacoli). Successivamente è iniziato il secondo step con il primo approccio alle ricerche in superficie e macerie. Alla fine dei 10 mesi, quiz e la prima prova di esame consistita in una simulazione di ricerca in superficie mentre per la seconda prova una simulazione di un crollo con persona sotto le macerie. Ben e Giuseppe, fra le altre cose, sono intervenuti per il crollo di un’abitazione il 3 gennaio 2022 nel ...