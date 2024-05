A chi scrivi quando scrivi per i ragazzi? Me lo sono chiesta per mesi ma ora ho la risposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ma tu perchéai? La domanda me la pone uno degli alunni di una scuola della provincia di Napoli in cuiandata a fare l’incontro su Operazione Ri(s)catto, romanzo in cui si legge, ci si diverte – spero – e si riflette sul rapporto donne e lavoro attraverso le vicende rocambolesche di Miriam, unana che vuole una “mamma a forma di mamma”, e invece guarda un po’ ne ha una che non solo lavora ma che è anche appassionata del suo lavoro. Jattura più grande non può esistere e invece. Perché scrivo ai, mi chiede questo eroico lettore in erba (ubi target, minor cessat) e io che a questa domanda mipreparata per, taccio quei dieci secondi utili a far pensare che non la so, che proprio questa non la so, accidenti, e ...