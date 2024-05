5 maggio 2002 | la Juventus è Campione d’Italia VIDEO

(Di domenica 5 maggio 2024) 5: lasi laureaUn campionato davvero surreale dal finale incredibile. Il 5del, lasi laureò. I bianconeri erano secondi in classifica e, in prima posizione c’era l’Inter. Per conquistare quel titolo avrebbero dovuto vincere sul campo dell’Udinese e sperare in un passo falso dei nerazzurri. Tutto ciò avvenne. La squadra allora allenata da Lippi s’impose per 2 a 0 grazie alle reti di Trezeguet e Del Piero. Quella di Cuper venne sconfitta dalla Lazio, all’Olimpico, per 4 a 2. Lacrime di gioia per i tifosi della Vecchia Signora. Di dolore, invece, per quelli del Biscione. Un’altra puntata dell’eterna rivalità andò in scena in quella ...

Mark Iuliano , ex giocatore della Juventus, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla vittoria dello Scudetto del 5 maggio 2002 Mark Iuliano era presente al raduno degli Juventus Official Fan Club e ha ricordato la vittoria dello Scudetto del ...

ECCELLENZA – Ugento in paradiso, Bisceglie travolto: la Serie D si tinge di giallorosso - ECCELLENZA – Ugento in paradiso, Bisceglie travolto: la Serie D si tinge di giallorosso - Il 5 maggio che fu fatale per Napoleone Bonaparte nel 1821 e, calcisticamente parlando, per l’Inter nel 2002, sarà invece un giorno storico per tutta ...

Film e serie tv, cosa guardare in streaming a maggio su Netflix, Prime Video, AppleTv e Disney+ - Film e serie tv, cosa guardare in streaming a maggio su Netflix, Prime Video, AppleTv e Disney+ - C’è il biopic su Gianna Nannini, Belen Rodriguez che cerca di scappare dai cacciatori e la terza stagione di Bridgerton. Ma anche il ritorno di Doctor Who, una serie drammatica con Benedict Cumberbatc ...

Elezioni 2024 a Capannoli: nomina scrutatori per disoccupati e in carico ai servizi sociali - Elezioni 2024 a Capannoli: nomina scrutatori per disoccupati e in carico ai servizi sociali - In occasione della tornata elettorale del prossimo 8/9 giugno, si informa che la Commissione elettorale di Capannoli nominerà gli scrutatori in applicazione della Legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive ...