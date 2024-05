WWE | Grande tifo dei fan francesi - toccati i 100 decibel all’interno dell’arena

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 4 maggio 2024) In questi giorni la WWE è di scena in Francia. Ieri sera presso la LDLC Arena di Lione si è svolta la puntata di SmackDown e stasera sarà la volta del PLE Backlash. I fanhanno dato vita ad unaatmosfera tifando i propri beniamini a più non posso. Nell’arena c’era talmente tanto rumore da far scattare gli avvertimenti da parte dei strumenti digitali.da parte del pubblico presente ieri notte a Lione per SmackDown. Nell’arena che ha ospitato lo show c’era talmente tanto rumore da far scattare gli avvertimenti. In particolare l’orologio digitale di un fan ha segnalato che si era toccata la soglia dei 100con possibili rischi di fastidi all’udito. La cosa è stata riportata direttamente da Triple H tramite un post ...