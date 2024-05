Werder Brema vs Borussia Monchengladbach – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) A tre partite dalla fine della Bundesliga, né ilné ilhanno la certezza di sopravvivere prima dello scontro diretto al Weserstadion. Ilsi trova in una posizione più favorevole per evitare la retrocessione rispetto ai suoi avversari, che continuano a guardarsi alle spalle in vista delle ultime settimane della campagna. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 di sabato 4 maggio Anteprima della partitavsa che punt sono le due squadreIlha ottenuto la ...