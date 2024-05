Volatilità sui mercati per le elezioni Ue e Usa - la regola | i profitti prevalgono sulla politica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) Settimana che si chiude con l’indice principale FTSE MIB, in flessione dell’1,8%. Meglio hanno fatto i titoli dello STAR, il cui indice cresce dello 0,7% e quello dei titoli a piccola capitalizzazione, il FTSE ITALIA GROWTH ce cresce dello 0,5%. Nell’ottava chiusa oggi, gli investitori hanno dovuto fare i conti con un PIL degli Stati Uniti del primo trimestre dell’anno più basso delle attese (1,6% contro 2,5% stimato) e del quarto trimestre del 2023 (3,4%). Settimana inoltre che ha visto un’inflazione PCE vischiosa e persistente e in cui la Fed ha lasciato ancora una volta i tassi invariati. Nel corso della conferenza stampa, Powell si è espresso abbastanza chiaramente. In sostanza, ha dichiarato che dopo aver iniziato il 2024 con tre mesi di aumenti dei prezzi più rapidi del previsto, ci vorrà più tempo del previsto per centrare il target del 2%. I membri del ...