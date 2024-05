Vissuta 75mila anni fa - ricostruzione del volto di una donna Neanderthal

(Di sabato 4 maggio 2024) Un gruppo di archeologi guidato dall'Università di Cambridge ha ricostruito ildi unafa. Questo risultato è stato ottenuto a partire da almeno 200 frammenti ossei trovati nel 2018 nella grotta Shanidar, nel Kurdistan iracheno. La grotta Shanidar era utilizzata daicome luogo di sepoltura e i resti ossei dellasono stati trovati in una posizione che indica che era stata sepolta appoggiata su un fianco, con la mano sinistra sotto la testa e una roccia dietro la testa come un cuscino.Il cranio dellaera appiattito e spesso solo due centimetri, ma grazie all'accurato lavoro degli archeologi nel mettere insieme i frammenti ossei, è stato possibile ricostruire il suo ...

