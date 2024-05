VIDEO Bagnoli - contestati Fico e i big M5S al flash mob anti violenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Via di qui, jatevenne!”. Doveva essere unmobcriminalità, ma per il M5S ha preso una piega imprevista. Una contestazione ha scosso la manifestazione di, lanciata dopo le ultime violenze. Nel mirino Roberto, ex presidente della Camera, tra i promotori dell’iniziativa. Coinvolta anche Emanuela Ferrante, assessore comunale allo Sport. “Vergogna, venite qui solo a fare campagna elettorale” il grido risuonato in viale Campi Flegrei. L’idea di unmob è nata per reazione, a seguito dei fatti del 30 aprile. Un appello pubblico, di fronte all’accoltellamento di due 15enni. Ma ieri sera, un gruppo di persone ha iniziato a inveire controe gli altri. Sono partiti fischi, veemente la protesta. Il quartiere vive ore difficili, ...