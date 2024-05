Vettura si schianta contro un albero - muore una donna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tragico incidente stradale a Monteforte Irpino nel primo pomeriggio di oggi, ungo via Nazionale nella frazione Gaudi, dopo il bivio per Taurano. Una, per un malore della conducente, che procedeva in direzione di Mugnano del Cardinale, ha impattato violentementeunpresenta al margine della carreggiata. Due le donne coinvolte nel frontale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi ha perso la vita unadi 73 anni di Avella, madre della conducente, deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidente dopo il ricovero in ospedale.