Un tavolo ’blu’ Saranno coinvolti tutti i Paesi del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) VIAREGGIO I lavori del convegnospunto per un ’blu’ all‘Assemblea parlamentare dela luglio. L’onorevole Giulio Centemero della Lega, in collegamento da remoto, ha anticipato quello che sarà il respiro della discussione maturata al Grand hotel Principe di Piemonte, destinato a rappresentare il punto di partenza per un dialogo trache si affacciano sul. Anche lui è un ‘parliamentary assembly of the Mediterranean’ e ha reso noto che "dal convegno desideriamo far partire unnella Commissione Economia dell’Assemblea parlamentare, che potrà studiare il settore e portare delle proposte di policy, non solo in Italia, ma anche inche ...