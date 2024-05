Uk - flop storico dei Tories alle elezioni amministrative | seggi dimezzati

(Di sabato 4 maggio 2024) I risultati confermano le previsioni della vigilia di una disfatta per il partito al potere da 14 anni, che ha dimezzato il numero dinei consigli regionali scendendo sotto quota 500, mentre l’opposizione laburista ne ha guadagnati oltre 170 superando quota mille

