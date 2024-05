Troppi soldi - poco tempo | il paradosso dei progetti estivi nelle scuole

Roma, troppi soldi per le scuole. L'allarme dei presidi: «Non riusciamo a spenderli» - Laboratori, attività ludiche, corsi Stem (dall’inglese, acronimo di scienze, tecnologie, ingegneria e matematica). Piovono finanziamenti per realizzare progetti di potenziamento ... Continua a leggere>>

Il paradosso italiano sulle armi per l’Ucraina. Meno aiuti dallo Stato più vendite dai privati - Dal 2023 gli equipaggiamenti regalati dal governo Meloni sono diminuiti per quantità, efficacia e qualità. Tra i grandi, soltanto la Spagna fa meno di no ... Continua a leggere>>

Vita indipendente Proprio no, piuttosto un tristissimo paradosso! - È stato posto sotto sequestro a Jesi (Ancona) un appartamento che ospitava sei persone con disturbi psichici; una coppia è stata arrestata e la figlia risulterebbe indagata. Violenza sessuale aggravat ... Continua a leggere>>