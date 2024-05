The Fall Guy | Ryang Gosling e il cuore grande degli stuntman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 4 maggio 2024) David Leitch dirige Ryaned Emily Blunt inGuy, storia d'amore esplosiva e sopra le righe dedicata ai protagonisti senza volto del cinema: gli. Quella delloè un'arte vecchia quanto il cinema. Nasce e cresce nel panorama circense sotto il termine cascadeur, guardando al modo in cui soprattutto gli acrobati riuscivano a gestire le cadute da altezza impressionanti. Nel primo ventennio del diciannovesimo secolo subentra poi la parola stunt grazie all'intrattenimento di varietà del vaudville o ai prototipi dei cosiddetti Wild West Show (come quello di Buffalo Bill), riconoscendo di fatto la professionalità di questi artisti del dolore. L'avvento del cinema ha poi integrato in modo significativo il mestiere delloall'interno dei meccanismi produttivi della Settima ...