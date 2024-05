The Boys 4 | il mondo è sull' orlo del baratro nel nuovo trailer ufficiale

(Di sabato 4 maggio 2024) La serie di successo sui supereroi tornerà il 13 giugno su Prime Video. È quasi ora di tornare neldi The. Venerdì sera Prime Video ha sorpreso i fan con undell'attesissima quarta stagione di The, che debutteràa piattaforma giovedì 13 giugno. Potete vedere ilin calce alla news. Adattamento dell'omonima serie a fumetti, Theha portato ildelle avventure dei supereroi a nuove e sanguinose vette. La serie è diventata un vero e proprio successo per Prime Video e ha portato anche al debutto di due serie spinoff, l'animata ThePresents: Diabolical e lo spinoff di ambientazione universitaria Gen V. The

