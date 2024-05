Terracina Coinvolta in un incidente stradale - denunciata per guida in stato di ebrezza

(Di sabato 4 maggio 2024)– In data 3 maggio a(LT), i carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito indi libertà una donna classe 82 residente a San Felice Circeo (LT). La donna, il 21 aprile è statain un sinistrocon feriti e nella circostanza i militari operanti l’avevano sottoposta L'articolo Temporeale Quotidiano.

Catechista accusato di abusi sessuali, il perito: «E’ capace di intendere» - TRIBUNALE E’ in condizione di affrontare un processo essendo perfettamente in grado di intendere e volere il 36enne educatore parrocchiale di terracina arrestato ad aprile dello scorso ... Continua a leggere>>

terracina, condannata Carla Amici, la manager dem voluta da FdI: ora la nuova giunta di centrodestra vuole licenziarla - Stangata della Corte dei Conti sul super stipendio alla sorella dell’ex sottosegretaria Sesa. Nei guai anche Emanuela Zappone, esponente di Fratelli d’Italia, ... Continua a leggere>>

Ponte sul Sisto, al via la fase operativa per la realizzazione della nuova struttura - Riunione in Comune con Anas. L'opera è urgente e sarà completata in tempi rapidi. Il sindaco di terracina: "L'obiettivo è garantire una viabilità adeguata per un asse viario strategico del territorio" ... Continua a leggere>>