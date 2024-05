Scuole chiuse in Toscana e Umbria per il Giro d’Italia | ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Ilarriva in Liguria,per tre giorni (più una quarta partenza di tappa sempre dall’, in direzione Abruzzo). Una grande festa rosa ma anche diversi disagi per la circolazione, a causa di varie strade che resteranno. Proprio a causa delle limitazioni al traffico sono diversi i Comuni che hanno deciso per la chiusura delle, in modo da aggravare il meno possibile le arterie stradali. Ma, tappa per tappa,lesaranno(Elenco in aggiornamento). Tappa 5, Genova-Lucca, 178 km, mercoledì 8 maggio La tappa attraversa Liguria e. La partenza da Genova è fissata per le ...