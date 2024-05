Saviano sparito dalla Rai E parte la protesta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 maggio 2024) Ora i familiari delle vittime di mafia hanno perso la pazienza. La trasmissione Insider di Robertoin cui il giornalista racconta storie di Cosa nostra, di ‘Ndrangheta e di Camorra è già pronta e già pagata. A novembre dell’anno scorso la messa in onda era stata sospesa ma i dirigenti Rai avevano giurato che si trattasse solo di una posticipazione. Arrivati a maggio i parenti delle vittime di mafia hanno deciso di scrivere una lettera di piani alti di Viale Mazzini per chiedere spiegazioni. “Signor Amministratore Delegato – scrivono in una lettera pubblicata da La Stampa – l’incontro in Rai del 10 ottobre scorso, aveva suscitato in noi delle legittime aspettative. Dopo aver esposto a noi i motivi che l’avevano indotta a sospendere la messa in onda delle quattro puntate di Insider (già realizzate e pagate), aveva ascoltato con attenzione le nostre ragioni. Ne ...