(Di sabato 4 maggio 2024) Dimenticare, almeno momentaneamente, il Bayer Leverkusen, per continuare la rincorsa Champions in campionato. Latornerà in campo domani...

roma-juventus: bookmaker e italiani spaccati, il '2' avanti di un soffio - Dimenticare, almeno momentaneamente, il Bayer Leverkusen, per continuare la rincorsa Champions in campionato. La Roma tornerà in campo domani per la scomoda sfida. Continua a leggere>>

SERIE A - roma-juventus: bookmaker e italiani spaccati, il 2 avanti di un soffio - Dimenticare, almeno momentaneamente, il Bayer Leverkusen, per continuare la rincorsa Champions in capionato. La Roma tornerà in campo domani per la scomoda sfida con la Juventus, fondamentale per conq ... Continua a leggere>>

Pronostico roma-juventus quote: ecco come finirà per i bookmaker - I giallorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta col Bayer, i bianconeri vogliono sigillare la qualificazione per l'Europa dei grandi: l'analisi e le quote maggiorate sulla partita Redazione Scomme ... Continua a leggere>>