Rapinano con fucile a canne mozze due Rolex - arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini, entrambi napoletani, rispettivamente di venti e ventuno anni, gravemente indiziati di rapina aggravata, commessa in concorso, attraverso l’utilizzo di arma da fuoco. In particolare, nella serata dello scorso 2 febbraio, i due, a bordo di uno scooter e con il volto completamente coperto, si sarebbero avvicinati ad un’autovettura all’esterno di una pizzeria a Volla (Napoli) in cui vi era una coppia di giovani ragazzi ai quali avevano portato via due orologi marca, minacciandoli con estrema violenza e ferocia, puntando al loro indirizzo un. Le indagini sono state svolte ...