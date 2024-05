Rapina al bar Magenta - in quattro accerchiano un ragazzino per rubargli i soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Milano – Mezzanotte di sabato, siamo ai tavolini esterni del bar. Ientrano in azione: due distraggono due ragazze, altri due si avvicinano a un 17enne e lo minacciano per farsi consegnare quello che ha con sé. Alla fine, verranno tutti denunciati a piede libero, ma uno di loro, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni e 8 mesi, finirà a San Vittore. 40 euro e sigarette La vittima è un 17enne italiano, costretto a consegnare ai due giovani sconosciuti 40 euro e un pacchetto di sigarette. Poi itori si allontanano, seguiti a breve distanza dai due complici. Scatta la chiamata al 112: gli agenti delle Volanti arrivano in via Carducci, raccolgono la testimonianza del minorenne e grazie alle sue descrizioni riescono a bloccare il gruppo a poche centinaia di metri di distanza: addosso hanno ...