Quanto costa mangiare al GP Miami di Formula 1 - la foto virale del menu | prezzi inimmaginabili

Jannik Sinner ha vinto il Miami Open 2024. In finale ha liquidato in due set Grigor Dimitrov con un perentorio 6-3, 6-1. Una vittoria che gli consente di scalare il ranking Atp, dove scalza... Continua a leggere>>

Jannik Sinner ha vinto il Miami Open 2024. In finale ha liquidato in due set Grigor Dimitrov con un perentorio 6-3, 6-1. Una vittoria che gli consente di scalare il ranking Atp, dove scalza... Continua a leggere>>

Fedez è vola to a Miami con i figli Leone e Vittoria: per la vacanza in famiglia senza Chiara Ferragni, il rapper sta alloggiando in un hotel extra lusso molto amato anche da altri vip italiani.Continua a leggere Continua a leggere>>

Ostacolo a Piastri in qualifica: Bottas parte ultimo nella Sprint di miami - Il finlandese della Sauber retrocesso di tre posizioni per l'irregolarità nella shootout: era in penultima fila ... Continua a leggere>>

Vasseur sulla qualifica Sprint di miami F1: “Possiamo dirci relativamente soddisfatti”. - Vasseur sulla qualifica Sprint di miami. Leclerc e Sainz hanno concluso la Qualifica Sprint del Gran Premio di miami ottenendo rispettivamente la seconda e la ... Continua a leggere>>

F1, gli aggiornamenti Tecnici: in McLaren valgono 4 Km/h. Mercedes non esce dal labirinto - Con il pacchetto portato in Florida, la McLaren è intervenuta in tutte le aree ottenendo un beneficio quantificabile in 4 Km/h. Le novItà per ora non hanno dato suna spinta in casa Merceses, mentre pe ... Continua a leggere>>