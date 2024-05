Protesta sulla gru - pm sale sul tetto dell’edificio per parlare con Moretti

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Arrampicatogru nei pressi del Palazzo di giustizia di Firenze urla a gran voce, amplificata da un piccolo megafono, la sua. Leonardo, 62 anni residente a Città della Pieve in Umbria, dovrà scontare una condanna, a suo avviso ingiusta, a cinque anni in carcere. Dopo un giorno e una notte arrampicato, l’uomo, ha parlato con la pm di Firenze Christine Von Borries. Un colloquio a distanza durante il quale la pm è salita suldell'edificio in costruzione riuscendo così a interagire con. Il 62enne, secondo quanto appreso, è in buone condizioni di salute e ha chiesto al magistrato di mettersi in contatto con il suo avvocato e di approfondire la sua vicenda giudiziaria dicendosi anche disponibile a scendere. È possibile, secondo quanto appreso, ...

