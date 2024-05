Prima rugby poi buffet La Federazione Italiana invita le donne a provare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) "Mondo dello sport al Femminile" si intitola l’evento che andrà in scena oggi e che è stato organizzato dallain collaborazione con le società Geasdi Sesto,Mosquitos di Muggiò eNord Milano Multisport di Cinisello Balsamo. "Abbiamo il piacere di annunciare la partenza di un progetto ludico-sportivo, rivolto a tutte le ragazze edai 12 ai 99 anni - spiega il delegato provinciale FIR Paolo Simi -. Non è necessario possedere esperienza sportiva e le attività sono state predisposte basandosi sul principio di stimolare occasioni di vera inclusione, favorendo al meglio la partecipazione femminile ad attività sportive". Dalle 15 alle 17, ai campi di via Manin a Sesto e di via Cilea a Cinisello, andranno in scena una serie ...