Pocai | L’attività lapidea deve essere valorizzta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) "Negli ultimi giorni la cronaca si è occupata del dibattito e degli sviluppi che sono seguiti alla puntata di Report del 21 aprile scorso. Sulla trasmissione in se’ e per se’ mi sono già espresso, evidenziando che come imprenditori dell’area versiliese non ci riconosciamo nell’immagine dell’imprenditoriacosì come è emersa nell’occasione. Ma adesso, in qualità di presidente della sezione lapidei di Confindustria Toscana Nord e di Cosmave - che raccoglie un totale di 60 aziende - pur avendo pensato inizialmente di non farmi trascinare in polemiche sterili, è arrivato il momento in cui non posso fare a meno di rispondere, leggendo commenti spesso sconcertanti e proposte che non so se definire strampalate, pretestuose, o semplicemente dannose". Così Agostino(nella foto), presidente della sezione lapidei di Confindustria Toscana Nord e ...