Picchia la compagna con una mazza e cerca di accoltellare la suocera che chiama i carabinieri

(Di sabato 4 maggio 2024) Un 37enne di Manduria (Taranto) è stato arrestato daiper maltrattamenti in famiglia dopo averto laconvivente e tentato dila. L’uomo, presumibilmente in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe, ha colpito più volte alla testa la, anche con l’utilizzo di una. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe...

