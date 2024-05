Perledo - Sp 72 riaperta dopo la frana | lavori ultimati a tempo di record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)(Lecco), 4 maggio 2024 – E' stataoggi la Sp 72. La provinciale rivierasca della sponda orientale del lago di Como era chiusa da ieri tra Varenna e Bellano a causa del crollo di alcune pietre. Alcuni massi, all'altezza di, hanno sfondato la rete paramassi e investito una automobilista di 36 anni che stava transitando in strada. I tecnici specializzati si sono messi al lavoro di prima mattina per ripristinare la barriera danneggiata e le condizioni di sicurezza, mentre già ieri pomeriggio, subitoil crollo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno provveduto a bonificare la parete da cui si è verificato il crollo e a rimuovere il materiale ancora pericolante. “Dalle prime ore di questa mattina i tecnici dell'impresa incaricata sono al lavoro per ripristinare le ...