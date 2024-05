Perde un braccio e muore dissanguato in uno zuccherificio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Un operaio di 46 anni ha perso la vita nella notte in un incidente sul lavoro nellodi Brindisi. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell'impianto, era di Latiano, nel Brindisino. L'incidente, nel quale l'operaio ha subito l'amputazione di un arto, è avvenuto dopo la mezzanotte, ma ancora non è chiara la dinamica, su cui indagano le forze dell'ordine. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118. "Vincenzo Valente, 46 anni, stava lavorando per una ditta esterna alla manutenzione del nastro dell'impianto dellodi Brindisi, quando ha subito l'amputazione deled e' morto a causa della grave emorragia. La dinamica dell'incidente è ancora in via di accertamento. L'incidente è accaduto dopo la mezzanotte di oggi. A dare ...