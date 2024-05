Pallanuoto I granchi si inabissano Lacrime con Imperia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) L’ennesima metamorfosi in negativo costa la partecipazione ai playout. Un amaro capolinea decretato dalla sconfitta casalinga per 10 a 8 con la Rari Nantes. Un colpo basso per il Nuoto Club Monza, che nella passata stagione era arrivato vicino alla promozione in A2. In questa annata, invece, i ““ hanno puntualmente pagato l’incapacità di chiudere gli incontri nei momenti decisivi. Il settebello biancorosso, convincente in avvio di partita, verso la conclusione della sfida finiva inesorabilmente con l’inabissarsi. "In pratica - commenta il vice allenatore Fabio Frison – è come trovarsi di fronte dottor Jekyll e Mr. Hyde. C’è, ovviamente, qualcosa che non va". Monza si era trovata pure in vantaggio per 6 a 2. La stop interno nel penultimo appuntamento della stagione regolare ha, di fatto, eliminato ogni possibilità di salvezza diretta. ...