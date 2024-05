Onorificenze regionali a due vice commissari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo i riconoscimenti del Comando provinciale, due agenti della polizia locale spezzina hanno ottenutoin occasione della Giornata regionale della polizia locale, per le attività di soccorso a minori maltrattati e di tutela ambientale. Ilo Michela Colombo "accertava il maltrattamento fisico e psicologico subito tra le mura domestiche da due fratellini di nazionalità cinese, che vagavano soli per strada. Percepiva la gravità della situazione in cui versavano i minori, cogliendo sin da subito elementi riconducibili a percosse e criticità psicologica. Indagini concluse con la denuncia della madre per maltrattamenti in famiglia". Nel secondo caso, l’indagine portata avanti dalcommssario Michele Paganini (in sinergia con i Carabinieri Forestali) ha permesso "di identificare e denunciare ...