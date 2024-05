Olimpiadi Parigi 2024 - Bach | Pronto a fare il bagno nella Senna

Bach accoglie a braccia aperte la squadra dei rifugiati «Messaggio di speranza per i 100 milioni di rifugiati nel mondo». Nella delegazione anche due atleti che vivono in Italia.Continua a leggere Continua a leggere>>

Il CIO ha annunciato la composizione del Team dei Rifugiati che prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024: saranno in gara alle Olimpiadi, per la prima volta con un proprio emblema di squadra, 36 atleti, due dei quali residenti in Italia. Per la prima volta dalla creazione del Team dei Rifugiati ... Continua a leggere>>